Una nuova settimana di coppe europee per il calcio femminile, con la 5ª giornata della Women’s Champions League, che ha preso il via questo pomeriggio, quando - tra le italiane - è scesa in campo l'Inter, ko in quel di Madrid. Stasera è stata invece la volta della Juventus, che ha battuto 2-0 il Leuven: a sbloccare il match la rete di Serturini, che dopo due minuti dal suo ingresso in campo sblocca il match, mentre il gol della sicurezza, quando si era già nell'extra time, è stato siglato da Pavan.

Ricordiamo che domani si chiuderà questo turno, con in campo la Roma, che sarà alle prese con la sfida portoghese contro il Benfica.

Programma e risultati della 5ª giornata di Women’s Champions League

Già giocate

Hacken-Manchester City 0-2

56' Hemp, 77' Shaw

Real Madrid-Inter 3-1

28' Beerensteyn (R), 45'+1 Cambiaghi (I), 85' e 90'+4 [rig.] Bruun (R)

Chelsea-PSG 1-0

87' Buurman

Juventus-Leuven 2-0

86' Serturini, 90'+3 Pavan

Giovedì 19 novembre

Ore 18:45 - Austria Vienna-Bayern Monaco

Ore 18:45 - Paris FC-Koge

Ore 21:00 - Arsenal-Lyon

Ore 21:00 - Barcellona-Servette

Ore 21:00 - Benfica-Roma

La classifica

Chelsea 11*

Lione 10

Barcellona 10

Manchester City 9*

Real Madrid 9*

Juventus 9*

Bayern Monaco 8

Arsenal 8

Benfica 6

PSG 5*

Koge 4

Roma 4

Inter 4*

Servette 3

Paris FC 2

Hacken 2*

Leuven 2*

Austria Vienna 1