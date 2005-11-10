Women’s Champions League, 5ª giornata: Serturini e Pavan consegnano tre punti alla Juve
Claudia Marrone
Una nuova settimana di coppe europee per il calcio femminile, con la 5ª giornata della Women’s Champions League, che ha preso il via questo pomeriggio, quando - tra le italiane - è scesa in campo l'Inter, ko in quel di Madrid. Stasera è stata invece la volta della Juventus, che ha battuto 2-0 il Leuven: a sbloccare il match la rete di Serturini, che dopo due minuti dal suo ingresso in campo sblocca il match, mentre il gol della sicurezza, quando si era già nell'extra time, è stato siglato da Pavan.
Ricordiamo che domani si chiuderà questo turno, con in campo la Roma, che sarà alle prese con la sfida portoghese contro il Benfica.
Programma e risultati della 5ª giornata di Women’s Champions League
Già giocate
Hacken-Manchester City 0-2
56' Hemp, 77' Shaw
Real Madrid-Inter 3-1
28' Beerensteyn (R), 45'+1 Cambiaghi (I), 85' e 90'+4 [rig.] Bruun (R)
Chelsea-PSG 1-0
87' Buurman
Juventus-Leuven 2-0
86' Serturini, 90'+3 Pavan
Giovedì 19 novembre
Ore 18:45 - Austria Vienna-Bayern Monaco
Ore 18:45 - Paris FC-Koge
Ore 21:00 - Arsenal-Lyon
Ore 21:00 - Barcellona-Servette
Ore 21:00 - Benfica-Roma
La classifica
Chelsea 11*
Lione 10
Barcellona 10
Manchester City 9*
Real Madrid 9*
Juventus 9*
Bayern Monaco 8
Arsenal 8
Benfica 6
PSG 5*
Koge 4
Roma 4
Inter 4*
Servette 3
Paris FC 2
Hacken 2*
Leuven 2*
Austria Vienna 1