Prima del 2017-18, cioè dall'arrivo di Cristiano Ronaldo, la Juventus aveva bilanci virtuosi. I conti dal 2010 al 2017 erano praticamente in pari, con sei Scudetti all'attivo, due finali di Champions League, la sensazione che potesse essere davvero il club in grado di fagocitare gli altri, un po' come il Bayern Monaco. E poi?

L'ossessione per la vittoria

Ad Andrea Agnelli mancava solamente la Champions. Ha cercato di raggiungerla sacrificando guadagni, sostenibilità economica, milioni su milioni. La Juventus è da dieci anni che galleggia fra i 400 e i 500 milioni di fatturato. È la sua dimensione, a meno di incredibili plusvalenze. È un club di medio alto livello, non alla pari di PSG - anche se indotto - o Real Madrid, che ha uno stadio da 100 mila persone come il Barcellona, oppure la Premier. Però gioca anche in un campionato molto meno competitivo economicamente, quindi arrivando a certe cifre si ha ragionevolmente una probabilità alta di arrivare in Champions.

Un miliardo buttato

Ieri Carnevali, CEO dell'azienda ma il meno colpevole poiché ultimo arrivato, ha detto che il settlement agreement castra investimenti sui calciatori. Sì, magari è anche possibile. Ma dall'altro lato la Juventus ha perso un miliardo in dieci anni, da quando è andato via Marotta. Probabilmente nessuno ha fatto più i conti, cercando una crescita laddove crescita non si può avere, almeno non da soli. Chiellini ha detto che il Bournemouth può spendere più della Juve. Peccato che il Bournemouth nell'estate 2025 abbia incassato 310 milioni di euro dalle cessioni. Quando è successo alla Juve? Mai. E probabilmente sarebbe stato investito tutto in stipendi e acquisti.

Insomma, una squadra che perde un miliardo in dieci anni forse ha qualcosa che non va oltre il campo, ma negli uomini dei conti. E forse è anche ora di cambiare la traiettoria.