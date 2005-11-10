La Lazio vola in vetta alla Serie A e Massimo Oddo ne indica il motivo: la mano di Gennaro Gattuso. In un’intervista a La Repubblica, l’ex compagno di squadra al Milan e nella Nazionale campione del mondo 2006 descrive il tecnico biancoceleste come un allenatore capace di raddrizzare gli spogliatoi più difficili, tra aneddoti di ritiro, scherzi e una forchettata sulla coscia.

Il metodo Gattuso: “rieducare senza punire”

Oddo parte da un paragone scelto con cura: “Rino riforma gli spogliatoi dove comanda. Prima da calciatore, ora da tecnico, ha sempre avuto la capacità di rieducare senza punire, riabilitando anche i contesti più critici. È un po’ lo stesso senso del carcere, nel senso più virtuoso del termine”. E sulla risalita biancoceleste non ha dubbi: “Scherzi a parte, l’impennata della Lazio non è un caso, ma il frutto degli insegnamenti di Gattuso”.

Il metodo, racconta l’ex difensore, era già evidente al Milan: “Rino rieducava senza mai punire: bastavano due minuti di ritardo e scattava il rimprovero. Non serviva l’intervento della società”. Poi la virtù che ammira di più: “Non finge mai, anche se in questi giorni ripete spesso una bugia: ‘Non guardo la classifica’. Sta guidando la Lazio oltre il potenziale della sua rosa. Può restare in alto fino alla fine”.

La Lazio in testa e i tifosi lontani dallo stadio

Oddo poi parla delle sue emozioni da ex biancoceleste: “Mi emoziono, sono felicissimo di vederla in testa al campionato. Guardo Nuno Tavares e Floriani e rivedo il mio passato. Viviamo una situazione unica: da una parte la gioia per il risultato, dall’altra la sofferenza dei tifosi che rinunciano allo stadio. Mi auguro che si trovi una soluzione, perché da ex capitano conosco l’amore, immenso e indispensabile, del popolo laziale”.

Infine arriva un pensiero sulla capacità di reazione dell'attuale tecnico della Lazio: “Gattuso non cambia, migliora. Da ct, mancando la qualificazione ai Mondiali, ha subito una delle lezioni sportive più grandi della sua carriera, non solo per il risultato. Adesso ha preso ancora più consapevolezza di prima, ma è sempre stato un ‘braccio armato’ pronto a intervenire e risolvere i momenti di crisi”.