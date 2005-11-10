Quello di alcune settimane fa poteva sembrare un messaggio indirizzato a vari club, a quelli che avevano "perso di vista la loro storia", ma le parole delle ultime ore hanno sgombrato il campo da ogni dubbio: Antonio Conte vuole tornare alla Juventus. Sì, perché, come abbiamo detto, se l'intervista a The Athletic di inizio ottobre lasciava spazio a qualche possibile interpretazione, le ultime dichiarazioni portano dritti alla Vecchia Signora, citata senza problemi dall'allenatore che aspetta di chiudere un cerchio aperto tantissimi anni fa. Sono trascorsi più di 12 anni dall'ultima panchina di Conte con la Juventus: i tre Scudetti vinti e l'inizio di un percorso che ha poi portato il club a scrivere un record per certi sensi incredibile, quello dei nove Tricolori di fila, come mai nessuno aveva fatto. Ecco, dopo stagioni, compresa quella attuale, con tante difficoltà, Antonio Conte è pronto a riprendersi la sua Juve, dovendo, tra l'altro, anche riconquistare l'amore da parte di qualche tifoso che non gli ha perdonato il doppio "tradimento" con Inter prima e Napoli poi.

L'ombra di Conte sulla testa di Spalletti

Chi non avrà certo preso con serenità la parole dell'allenatore salentino sarà stato senza dubbio Luciano Spalletti, attuale tecnico bianconero. In questi primi mesi di stagione molto spesso si è parlato di posizione in bilico per il toscano ma sia la dirigenza che la squadra hanno sempre dimostrato, in ogni occasione, di essere dalla sua parte e alla fine sono arrivati alcuni risultati che hanno rimandato il discorso alle prossime settimane, con la Juve che però dovrà cambiare passo, soprattutto in Serie A. Spalletti non potrà più sbagliare, perché adesso la candidatura di Antonio Conte è come se fosse ufficiale. A ogni passo falso, a ogni partita non all'altezza, inizieranno i mugugni di chi non ha mai smesso di sperare che il matrimonio tra la società torinese e l'ex centrocampista che ha trascorso una vita alla Juve non fosse mai terminato e non sarà certo semplice per lo stesso Spalletti gestire questa pressione in continuo aumento. Conte non ha pronunciato quelle parole a caso, non si è "proposto" senza aver pensato alle conseguenze che ci sarebbero state dopo un'intervista del genere. Era forse il suo scopo fare un gran rumore e mettere l'attuale allenatore della Juve con le spalle al muro? Possibile.

Otto partite che valgono il futuro

La sosta è praticamente finita, da sabato tornerà il campionato e il ciclo che si aprirà da questo weekend e che si chiuderà ne fine settimana prima di quello di Natale sarà decisivo per la Juventus e, probabilmente, anche per Luciano Spalletti. Otto partite, tra Serie A, Europa League e Coppa Italia, che non potranno essere sbagliate. Como e Roma saranno gli ostacoli più duri da superare e probabilmente proprio quelle due partite ci diranno a cosa potrà ambire il club bianconero quest'anno. La qualificazione alla prossima Champions League è l'obiettivo che non può non essere centrato, questo è chiaro a tutti e rappresenta una certezza anche pensando al bilancio e ai conti. Ma arrivare tra le prime quattro non sarà una passeggiata e le ultime cinque partite del 2026 in campionato saranno probabilmente decisive. Conte attenderà ancora, non ha fretta, ma il primo passo lo ha fatto. E che passo. Il passo di un allenatore che ha espresso chiaramente il suo desiderio di tornare alla Juventus e una candidatura del genere non può far altro che fare un grande rumore, cambiando le carte in tavola del futuro bianconero.