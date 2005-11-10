Il Barcellona vuole rinforzare la propria rosa nella prossima finestra invernale di calciomercato e ha individuato nella linea difensiva una delle principali priorità. Compatibilmente con i margini concessi dalla situazione finanziaria del club, l'idea della dirigenza è quella di inserire un difensore centrale — preferibilmente mancino, esperto e già collaudato ad alti livelli — capace di garantire solidità e affidabilità immediata alla retroguardia di Hansi Flick, senza però escludere l'eventuale arrivo di un terzino qualora si presentasse un'occasione interessante.

Secondo quanto riferito da Mundo Deportivo, in questo momento sono tre i profili finiti nel casting del Barcellona per il ruolo di difensore centrale: Alessandro Bastoni, Nico Schlotterbeck e Lisandro Martínez. Il primo è una vecchia conoscenza di Deco, che già la scorsa estate aveva tentato l'affondo per il centrale dell'Inter raggiungendo persino un'intesa di massima con il calciatore sulla base di un contratto quinquennale fino al 2031, salvo poi vedere l'operazione frenata dallo stesso Flick, orientato verso altre priorità. Il 28enne nerazzurro resta tuttavia aperto alla destinazione catalana e, trovandosi a un anno e mezzo dalla scadenza contrattuale, potrebbe partire per una cifra intorno ai 40 milioni di euro.

Decisamente più oneroso è invece il 26enne Nico Schlotterbeck del Borussia Dortmund: molto apprezzato dal tecnico tedesco, che lo fece esordire in nazionale, e utile anche come terzino sinistro, ha rinnovato nella passata stagione e, nonostante una clausola rescissoria, richiederebbe un investimento vicino ai 60 milioni.

L'alternativa più accessibile sul piano economico porta infine a Lisandro Martínez, 28 anni, legato al Manchester United fino al 2027 con opzione a favore dei Red Devils per prolungare fino al 2028. Pur restando una figura di peso all'interno dello spogliatoio di Old Trafford, il rapporto tra il difensore argentino e il club inglese non attraversa il momento migliore; sebbene il recente arrivo in panchina del connazionale Mauricio Pochettino possa contribuire a ricucire lo strappo, Martínez sarebbe comunque disposto ad ascoltare un'eventuale proposta del Barcellona, che vede nel suo piede mancino e nella sua esperienza le qualità ideali per completare il reparto.