Diogo Dalot può tornare in Italia. Il terzino portoghese del Manchester United ha già militato in Serie A, vestendo la maglia del Milan nel 2020-2021, e ora è di nuovo un'idea per il club rossonero, allenato dal suo connazionale Ruben Amorim, che lo ha avuto nella sua parentesi con i Red Devils. Non è l'unico club a pensarci però perché, secondo quanto riportato da A Bola, anche la Juventus avrebbe messo gli occhi sul calciatore con il contratto in scadenza nel 2028.

La volontà di Dalot

Il calciatore però non ha aperto a un trasferimento, almeno stando alle sue recenti dichiarazioni a ESPN: "Voglio vincere la Premier League e la Champions League . Se guardiamo al periodo in cui sono stato qui, non c'è mai stata una sola volta in cui abbiamo davvero lottato per la Premier League , arrivando a maggio, alle ultime giornate, e rimanendo in corsa. Probabilmente sarebbe il più grande traguardo della mia vita far parte di qualcosa che porti questo club a lottare per queste competizioni, perché, a essere sinceri, è lì che questo club dovrebbe essere".