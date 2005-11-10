La nota congiunta di Empoli e Pisa in merito alle restrizioni ai tifosi per il derby in programma in questo fine settimana ha scosso l'ambiente della Serie B portando anche la Lega B a intervenire con un comunicato in cui si auspica che vengano privilegiate soluzioni che possano salvaguardare la partecipazione dei tifosi allo stadio anziché la via dei divieti e della repressione.

La nota della Lega B sulle restrizioni ai tifosi

Preso atto della odierna comunicazione congiunta diffusa dalle società Empoli FC e Pisa Sporting Club, che segue quella di altre società delle scorse settimane, la Lega Nazionale Professionisti B ribadisce, nel pieno rispetto delle prerogative e delle competenze delle autorità preposte, nonché delle valutazioni e motivazioni alla base delle decisioni, l’auspicio affinché il maggior numero possibile di gare possa disputarsi senza il ricorso a misure restrittive, al fine di salvaguardare la più ampia partecipazione dei sostenitori alle manifestazioni sportive, privilegiando soluzioni inclusive anche per le trasferte.

La Lega Serie B rimane a completa disposizione di tutte le parti coinvolte, autorità e club, per offrire la massima collaborazione istituzionale, con l'obiettivo di cooperare affinché l'incontro rappresenti un autentico momento di socialità e di condivisione dei valori sportivi.