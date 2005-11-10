Una delle rivelazioni del campionato di Serie C è senza dubbio l’attaccante del Renate Nicola Anelli, classe 2004 cresciuto nelle giovanili della Cremonese ed esploso in questo avvio di annata con nove reti in 16 presenze complessive nelle varie competizioni, migliorando già lo score della scorsa stagione quando furono sei i gol in 34 gare.

La spensieratezza è la chiave

Il giocatore, intervistato da Il Giorno, spiega così come la serenità sia stato uno degli elementi chiave per la sua crescita: “Qui mi trovo bene, mi trovavo bene lo scorso anno e lo stesso ora. Cosa è cambiato non lo so, forse è la mia spensieratezza, quella che hanno i bambini a tirare calci a un pallone, forse è lei a fare la differenza. Tutto qui. - prosegue Anelli parlando delle sue caratteristiche - Sono una seconda punta, mi definirei così, come sto giocando ora. Mi piace anche giocare sotto punta e avere libertà di svariare sul fronte, ma fare la guerra in area non è il mio lavoro vero e proprio".

Serie A e Champions League, ma prima la salvezza

Anelli poi si sofferma sugli obiettivi da raggiungere quest’anno e in carriera: “Tutti noi che giochiamo sogniamo in grande, di arrivare in Serie A e poi in Champions League e in Nazionale. Se non hai l'ambizione di crescere di livello, di scalare le categorie, non vai da nessuna parte. - conclude l’attaccante - Detto questo, oggi io ho in mente solo di aiutare i miei compagni e la mia società a salvarsi".