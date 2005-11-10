Il futuro di Kevin De Bruyne torna al centro delle indiscrezioni di mercato. Il PSV Eindhoven ha contattato il Napoli per sondare la possibilità di riportare in Olanda il centrocampista belga già a gennaio. Sul tavolo, una prima proposta da due milioni di euro, cifra ritenuta però insufficiente dal club azzurro perché De Bruyne, che ha ancora sei mesi di contratto e deve incassare parte del premio alla firma, resta un patrimonio tecnico importante per la squadra.

Allegri e De Laurentiis vogliono trattenerlo

La posizione del Napoli è chiara, scrive La Gazzetta dello Sport, e Massimiliano Allegri non vorrebbe privarsi di uno dei giocatori più talentuosi della rosa, mentre De Laurentiis e Manna considerano ancora preziosa la sua permanenza. La decisione finale, tuttavia, dipenderà soprattutto dalla volontà del calciatore, che potrebbe desiderare un ritorno vicino a casa. Per convincere il Napoli a sedersi al tavolo delle trattative già a gennaio serve un'offerta decisamente più consistente e la valutazione ipotizzata si aggira intorno ai sette milioni di euro.

Mamadou Coulibaly e Camara tra le alternative

Un'eventuale partenza di De Bruyne obbligherebbe Manna a intervenire sul mercato, soprattutto considerando anche le possibili novità sul futuro di Anguissa. Tra i profili monitorati figurano Mamadou Coulibaly e Lamine Camara, entrambi ventiduenni e in forza al Monaco, oltre a Sven Mijnans del PSV, centrocampista di 26 anni con caratteristiche più offensive. Prima di qualsiasi mossa, però, servirà una risposta definitiva da De Bruyne.