Come riporta Sky Sport, il Frosinone si è già portato avanti per chiudere il colpo Paulos Abraham in vista di gennaio. Attaccante classe 2002, gioca in Svezia, nell'Hammarby. Secondo l'emittente, il direttore sportivo Castagnini è pronto a chiudere per il suo arrivo in Italia approfittando di una clausola rescissoria posta nel suo contratto da circa 4 milioni di euro.

Le caratteristiche di Paulos Abraham

Abraham nasce come prima punta, ma nel tempo è stato sfruttato ancor di più come esterno di sinistra in un attacco a tre o come seconda punta che può svariare. Ben strutturato fisicamente - è alto 184 centimetri - è abile a sfruttare la propria velocità ed anche la buona qualità e tecnica nel dribbling per mettersi in proprio per cercare la porta con un tiro incisivo. Rispetto a Kvernadze, è un profilo più offensivo e sul quale probabilmente Alvini dovrebbe lavorare per la fase difensiva.

L'esplosione di Paulos Abraham

L'Hammarby in Svezia è attualmente primo in classifica in accoppiata con il Sirius, con il quale si contenderà il titolo nelle ultime due giornate di campionato. E lo sta facendo anche grazie ai gol di Abraham, che ha già segnato 17 gol in 28 partite di campionato, issandosi in cima alla classifica marcatori, alla pari di Kristian Lien del Djurgarden. A 24 anni si tratta della sua migliore stagione e ora il prossimo step può essere la Serie A, dove il Frosinone è pronto a puntare su di lui e a dargli una chance.

Chi è Paulos Abraham: valanghe di gol nel settore giovanile e un record

Paulos Abraham è nato il 16 luglio 2002 a Solna, in Svezia, ha origini eritree. Ha iniziato il suo percorso nell'IF Brommapojkarna, facendo parlare di sé per le 57 reti segnate in soli 54 incontri a livello giovanile. L'AIK lo ha preso nel 2020, prima del trasferimento nei Paesi Bassi al Groningen, che per averlo ha pagato due milioni di euro, centrando il quarto trasferimento più costoso nella propria storia.

Con il gol siglato contro il Fortuna Sittard all'età di 18 anni e 227 giorni, Abraham stabilisce un record, diventando il più giovane calciatore svedese a realizzare una marcatura nella massima serie olandese.

Quando i tifosi lo hanno bersagliato sui social

Nel corso del trasferimento dal Groningen all'Hammarby, suo malgrado Abraham ha fatto arrabbiare i suoi ex tifosi dell'AIK, arrivando a cancellare le foto social che lo ritraevano con i colori dell'ex club. "Mi scrivono che sono un traditore e che mi spezzeranno le gambe", aveva raccontato all'epoca. Parlando dei motivi per cui ha rifiutato sia l'AIK che l'IFK Göteborg, ha raccontato a Fotbollskanalen: "Sapevo che ci sarebbero state reazioni, ma farò sempre ciò che è meglio per me, non per gli altri. Non sono rimasto all'AIK nemmeno per un anno intero; ci sono stato solo nove mesi, senza pubblico, durante il periodo del COVID. Eppure, quando accade una cosa del genere, si uniscono tutti a quelli che attaccano. In fondo, credo che sappiano tutti di stare esagerando".

I problemi in Olanda e la salvezza in Patria

La sua permanenza nei Paesi Bassi è stata tuttavia condizionata da un infortunio, da un periodo di congedo legato a problemi extracalcistici e da un successivo intervento chirurgico al ginocchio, culminati con la retrocessione della squadra in seconda divisione. Nel marzo del 2024 il giocatore ha fatto ritorno in Svezia per vestire la maglia dell'Göteborg in prestito, risultando il miglior marcatore con 7 reti in 22 presenze e contribuendo in modo decisivo alla salvezza della sua squadra.