L'addio di CR7, Lotito vuole blindare Gattuso, Juve sul nuovo Ibra: le top news delle 13

Cristiano Ronaldo chiude la sua avventura in nazionale, i bianconeri osservano il talento ungherese Bendeguz Kovacs, la Lazio pensa al rinnovo di mister Gennaro Gattuso e Paolo Scaroni racconta la fiducia di Cardinale nel Milan: di seguito le notizie principali della mattinata di giovedì 5 novembre.

Cristiano Ronaldo, addio al Portogallo: si chiude un'era

Clamoroso: Cristiano Ronaldo ha appena annunciato attraverso un video pubblicato sui social la fine della sua avventura con la nazionale portoghese. Una storia durata oltre vent'anni, dal debutto nel 2003, che lo consegna alla storia della Seleção come primatista assoluto di presenze (234) e reti (146). Il numero 7 lascia dopo aver conquistato l'Europeo del 2016 e la Nations League del 2019, diventando il simbolo di un'intera generazione calcistica. Una decisione che arriva a sorpresa, soprattutto considerando che la sua convocazione per i prossimi impegni sembrava ormai scontata, anche dopo la difficile ricomposizione dei rapporti con Jorge Jesus e la Federazione.

Juventus, occhi su Kovacs: il nuovo Ibrahimovic proprio oggi sfida i bianconeri

La Juventus continua a seguire Bendeguz Kovacs, centravanti ungherese classe 2007 dell'AZ Alkmaar, avversario odierno dei bianconeri e talento emergente del calcio olandese. Alto 1,99 metri e dotato di buone qualità tecniche, viene spesso accostato a Zlatan Ibrahimovic, peraltro suo idolo dichiarato. La società torinese aveva già valutato un'operazione la scorsa estate, ma il rinnovo del giocatore fino al 2029, con opzione per un'altra stagione, ha cambiato i piani. Il suo nome resta comunque sul taccuino della dirigenza, anche grazie ai buoni rapporti con la Leaderbrock, agenzia che rappresenta il giovane attaccante e che ha già accompagnato Kenan Yildiz a Torino.

Lazio, Gattuso convince tutti: si lavora al rinnovo

Il rapporto tra Rino Gattuso e la Lazio procede a gonfie vele. L'allenatore ha conquistato 28 punti nelle prime dieci giornate, convincendo il presidente Claudio Lotito e il direttore sportivo Angelo Fabiani a valutare un prolungamento contrattuale con adeguamento economico. L'attuale accordo prevede un ingaggio da 1,3 milioni di euro e un'opzione di rinnovo automatico legata al piazzamento entro il dodicesimo posto. Gattuso, dal canto suo, si trova bene a Roma e vuole continuare il percorso biancoceleste. Il nodo principale resta il mercato di gennaio: la società dovrà cercare di trattenere i propri elementi migliori per non compromettere il progetto tecnico.

Milan, Scaroni ancora in estasi post derby: "È stata una settimana fantastica"

A poche ore dalla sfida contro il Ferencvaros, il presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato a margine del pranzo UEFA tra le delegazioni delle due società. Il numero uno rossonero ha espresso ottimismo sul momento della squadra e sulla proprietà: "È stata una settimana fantastica. Siamo sempre fiduciosi, lo è anche Gerry Cardinale molto". Proprio sulle lacrime del proprietario di RedBird, dopo le recenti emozioni vissute dal Diavolo, Scaroni ha aggiunto: "La sua passione la dimostra sia quando le cose vanno bene che quando vanno male, come tutti. Questa volta è andata bene".