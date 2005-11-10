Atalanta-Kairat Almaty, una buona notizia per Sarri: torna tra i convocati Scamacca

L'Atalanta stasera ospita il Kairat Almaty per la terza partita del maxi girone di Conference League. Buone notizie confermate per mister Sarri, che avrà pienamente a disposizione il suo centravanti Gianluca Scamacca, rientrato nella lista dei convocati.

La Dea ha svolto la rifinitura questa mattina al centro sportivo Bortolotti. Raspadori, Pompei, Hien e Kessie hanno lavorato in palestra, Kolašinac e Kossounou hanno invece effettuato un lavoro personalizzato in campo. Terapie per Gaetano, Bellanova e Kristensen.

Di seguito i convocati di Sarri per il Kairat.

Portieri: Carnesechi, Sonzogni, Sportiello.

Difensori: Bernasconi, Idele, Isoa, Navarro, Obric, Scalvini, Zappacosta.

Centrocampisti: Ederson, Elmas, Levak, Pasalic, Samardzic, Steffanoni, Zalewski.

Attaccanti: De Ketelaere, Krstovic, Rowe, Scamacca, Sulemana.