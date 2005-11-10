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Napoli, perché non hai puntato su Ambrosino? L'attaccante cresce in Serie B

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Daniel Uccellieri
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Daniel Uccellieri
Oggi alle 13:19Serie A
05.11.2026 13:19Serie A
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Ambrosino cresce al Modena e convince in Serie B: dopo Lukaku e Lucca, il Napoli avrebbe potuto puntare sul talento di casa?
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

"Ambrosino è un giocatore che per alcuni aspetti mi somiglia. Sta facendo molto bene in Serie B e aveva già dimostrato il suo valore l’anno scorso: è molto forte". La promessa della Fiorentina Tommaso Rubino, oggi in prestito alla Carrarese, nel corso dell'intervista concessa a TuttoMercatoWeb.com, spende parole di elogio per Giuseppe Ambrosino, attaccante classe 2003 in forza al Modena ma di proprietà del Napoli.

Una crescita costante attraverso i prestiti

Il percorso di Ambrosino è quello di un attaccante che ha saputo crescere gradualmente, mettendosi alla prova in diverse piazze e accumulando esperienza nel campionato cadetto. Dopo aver completato il percorso nel settore giovanile del Napoli, con cui si è messo in evidenza soprattutto in Primavera, il classe 2003 ha iniziato la sua avventura tra i professionisti nella stagione 2022-2023.

La prima esperienza è stata divisa tra Como e Cittadella, due tappe che gli hanno permesso di affacciarsi al calcio dei grandi. Il salto successivo è arrivato con il Catanzaro, dove Ambrosino ha trovato maggiore continuità, collezionando 28 presenze, tre gol e due assist. Il prestito al Frosinone, nella stagione 2024-2025, ha rappresentato un ulteriore passaggio nel suo percorso. Con la maglia dei ciociari ha disputato 36 partite di Serie B, realizzando cinque gol e servendo tre assist, confermando di poter essere un elemento utile anche in un campionato difficile. Dopo aver fatto ritorno al Napoli, dove ha avuto l'opportunità di affacciarsi anche alla prima squadra, Ambrosino è tornato in cadetteria per proseguire il proprio percorso di crescita.

Modena, una stagione da protagonista

La scelta di ripartire dal Modena si sta rivelando particolarmente interessante. Ambrosino ha iniziato la stagione 2026-2027 con un rendimento convincente, diventando uno dei riferimenti offensivi della squadra emiliana. Dopo dieci giornate di Serie B, l'attaccante ha raccolto dieci presenze, realizzando tre gol e servendo tre assist. Numeri che raccontano una crescita evidente rispetto alle precedenti esperienze e una partecipazione sempre più concreta alla manovra offensiva.

Napoli, perché non puntare su Ambrosino?

Il futuro di Ambrosino resta da definire e la domanda sorge spontanea: perché il Napoli non ha deciso di puntare su un giocatore cresciuto nel proprio settore giovanile? Un giocatore come Ambrosino, dopo l'addio di Lukaku e la stagione non esaltante di Lucca, forse avrebbe meritato la sua occasione con la maglia azzurra. Ambrosino ha un contratto con il Napoli fino al 2030 e se dovesse continuare così con il Modena sicuramente diversi club busseranno alle porte del club azzurro la prossima estate.

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