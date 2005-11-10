Fiorentina-Juventus, i gruppi organizzati bianconeri non ci saranno: "Scelte inaccettabili"

Niente trasferta a Firenze per i gruppi organizzati del tifo bianconero. In vista della sfida contro la Fiorentina, in programma domenica alle 20:45 al Franchi, la Curva Sud della Juventus ha annunciato che non sarà presente, spiegando le ragioni della decisione attraverso una nota ufficiale.

"Ancora una volta ci troviamo costretti a prendere atto di una gestione delle trasferte che penalizza gravemente chi segue la Juventus con costanza, sacrificio e passione in ogni stadio d'Italia e d'Europa. In occasione di Fiorentina-Juventus di domenica 8 novembre 2026, i gruppi organizzati della Curva Sud Juventus comunicano che non saranno presenti nel settore ospiti. La decisione nasce dalla combinazione di due fattori che riteniamo inaccettabili: la ridottissima disponibilità di biglietti destinati ai tifosi juventini e l'assurda scelta di fissare l'inizio della prevendita per giovedì 5 novembre, proprio nelle ore in cui i nostri ragazzi saranno impegnati nella trasferta europea in Olanda per sostenere la Juventus contro l'AZ Alkmaar. Una coincidenza che rende estremamente difficoltoso, se non impossibile, organizzare la presenza a Firenze per molti che seguono la squadra ovunque, affrontando costi, trasferimenti e sacrifici personali sempre maggiori. Riteniamo che il rispetto per i tifosi debba tradursi in scelte organizzative ragionevoli e non in ostacoli continui per chi rappresenta il cuore pulsante del sostegno bianconero. L'assenza a Firenze non è un gesto contro la squadra, ma una presa di posizione nei confronti di modalità che limitano sempre più la partecipazione dei tifosi al seguito della propria passione".