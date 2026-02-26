Osimhen: "Conosco la Juventus e sapevo sarebbe stata dura. C'è molto da migliorare"

Victor Osimhen, attaccante del Galatasaray, ha parlato ai canali UEFA al termine della partita persa 3-2 ai supplementari dai turchi sul campo della Juventus, nella quale ha segnato un gol. Una sconfitta che comunque porta il Gala agli ottavi di Champions League: "Sapevo che sarebbe stata così stasera, conosco questa squadra e l'atmosfera di questo stadio. Sapevo sarebbe stata difficile e che i tifosi ci avrebbero reso la vita un inferno. Però complimenti anche ai tifosi del Gala, sentivo pure le loro voci, e non volevamo farli tornare tristi a casa. Avevamo bisogno di questa qualificazione, ma bisogna essere sinceri, dicendo che la prestazione è molto da migliorare".

Qual è il vostro obiettivo in questa Champions League?

"D'ora in avanti è progredire, andando avanti un turno alla volta per arrivare più lontano possibile. Dobbiamo lottare e dare tutto per portare questo stemma ancora più in alto, anche in Champions League".

Solo il Galatasaray può mettere in difficoltà il Galatasaray?

"Siamo l'unica squadra che porta la Turchia nella mappa europea e questo mi rende fiero".