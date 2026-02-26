Spalletti rimane in silenzio dopo Juventus-Galatasaray. L'allenatore non rilascerà interviste
Nessuna dichiarazione dopo Juventus-Galatasaray per Luciano Spalletti. Forse provato e affaticato dallo sviluppo della sfida, arrivata fino ai tempi supplementari e terminata con un 3-2 in favore dei bianconeri che non ha però evitato l'eliminazione al playoff di Champions League, il tecnico di Certaldo rimarrà in silenzio nel post-partita. Al suo posto, oltre ai calciatori, il dirigente Chiellini.
