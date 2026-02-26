Icardi per Osimhen, Juventus punita dai due centravanti che ha cercato negli ultimi tempi

Niente da fare per la Juventus, che si arrende e dopo una epica impresa portata avanti nei tempi regolamentari, si arrende al doppio colpo del Galatasaray nei supplementari e, pur vincendo 3-2 il ritorno del playoff, si vede costretta ad abbandonare la Champions League.

Fatali per la Juventus due attaccanti che i bianconeri hanno tra l'altro cercato nel recente, se non recentissimo futuro. Il gol del 3-1 del Gala nasce infatti sull'asse costruito da Mauro Icardi, autore dell'assist, per Victor Osimhen, che ha finalizzato nel miglior modo possibile una delle poche situazioni veramente pericolose create dai turchi nella serata dello Stadium. Il primo cercato negli ultimi giorni dell'ultimo calciomercato di gennaio, il secondo una sorta di chiodo fisso ormai dai tempi in cui a fare il mercato dei bianconeri c'era Giuntoli.

Quello di Osimhen è il terzo gol segnato contro la Juventus dopo la doppietta nel 5-1 del Maradona nell'anno dello Scudetto con il Napoli. Grazie alla rete dello Stadium, il nigeriano è adesso il miglior marcatore straniero nella storia del Galatasaray con 13 gol: superati Milan Baros e Shabani Nonda, entrambi a 12.

Peraltro Osimhen è stato anche premiato dalla UEFA come Player of the Match di Juventus-Galatasaray 3-2. Con la seguente motivazione: "Ha giocato un ruolo decisivo per la qualificazione del Galatasaray al turno successivo. In una gara completamente dominata dalla Juventus, Osimhen ha mantenuto la concentrazione e la determinazione per segnare con la sua seconda occasione della partita".