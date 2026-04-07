ADL libererebbe Conte per l'Italia, la Juventus riperde Vlahovic: le top news delle 13

Antonio Conte nuovo commissario tecnico dell'Italia? La possibilità c'è, considerando che lo stesso allenatore del Napoli ieri sera, dopo il successo per 1-0 contro il Milan in campionato, ha di fatto strizzato l'occhio al ritorno sulla panchina della Nazionale azzurra. E in mattinata è arrivata, in tal senso, anche una dichiarazione piuttosto pesante da parte del suo presidente Aurelio De Laurentiis.

Presente a Los Angeles per la promozione di "Ag4ain", docu-film sull'ultimo Scudetto vinto dal Napoli, De Laurentiis ha nella sostanza aperto alla possibilità di liberare Conte per la Nazionale: "Se me lo chiedesse Antonio penso che direi di sì, ma poiché è un uomo intelligente fintanto che non esiste un interlocutore serio, e finora non ce ne sono stati, penso che lui desisterebbe nell'immaginarsi a capo di una cosa completamente disorganizzata".

Intanto la Juventus ha perso di nuovo Dusan Vlahovic, che si è fermato per un infortunio ieri mentre stava per subentrare nella partita vinta 2-0 contro il Genoa dalla sua squadra. La Vecchia Signora ha fatto sapere delle sue condizioni in una nota nella quale informa anche su Perin e Adzic: "Nel corso del riscaldamento effettuato durante il secondo tempo della gara contro il Genoa, Dusan Vlahovic ha accusato un problema al polpaccio sinistro, in seguito al quale questa mattina è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici presso il J|medical. Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del soleo. Anche Mattia Perin, sostituito durante l'intervallo della partita di ieri per un fastidio al polpaccio destro, è stato sottoposto ad accertamenti che non hanno evidenziato lesioni. Le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno. Vasilije Adzic, dopo l'infortunio alla caviglia destra riportato con la Nazionale montenegrina Under 21, prosegue la riabilitazione".

Sono ore di riflessione in casa Roma, dopo la pesante sconfitta di sabato sera sul campo dell'Inter. Sotto esame anche l'allenatore Gian Piero Gasperini, la società giallorossa ha 'congelato' per il momento anche i rinnovi di Mancini e Cristante.