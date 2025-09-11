Adli a titolo definitivo all'Al Shabab. Arriva anche il comunicato ufficiale del Milan

Dalla serata di ieri è ufficiale l'addio al Milan e l'approdo all'Al Shabab di Yacine Adli. Il centrocampista classe 2000 è stato infatti annunciato dal club di Saudi Pro League tramite i propri canali ufficiali, per un'operazione complessiva da circa 8 milioni di euro, dei quali 7 di parte fissa e 1 di bonus. Per Adli ricco contratto fino al 2028, da 6 milioni di euro a stagione.

Attraverso il proprio sito ufficiale, oggi arriva anche il comunicato del Milan: "AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Yacine Adli all'Al-Shabab Club. Il Club ringrazia Yacine e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali". Nelle scorse ore, il giocatore francese ha salutato così il club rossonero: "Grazie mille per l'amore che voi tifosi mi avete sempre dato. Ve lo dico, state dietro Allegri e alla squadra perché meritano il vostro sostegno. Sono stato è sarò sempre un milanista, ho sempre dato tutto per quella maglia e questo nessuno me lo toglierà”.

Adli è stato acquistato dal Milan nell'estate del 2021, ma è rimasto in prestito al Bordeaux per un anno prima di arrivare effettivamente in rossonero. Nei suoi anni al Milan il centrocampista francese classe 2000 ha messo insieme 39 presenze e 1 gol tra tutte le competizioni. Lo scorso anno, nel periodo trascorso in prestito alla Fiorentina, per Adli sono state invece 35 le apparizioni, con 5 gol segnati.