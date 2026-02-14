TMW
Adriano, Roberto Baggio, San Siro e il rosso a Kalulu: le immagini più belle di Inter-Juventus
Il successo per 3-2 dell'Inter, con l'iniziale autogol di Cambiaso seguito dalle reti di Pio Esposito e Cambiaso. I gol della Juventus con Cambiaso e Locatelli. Ma anche le tante polemiche connesse all'espulsione di Pierre Kalulu al 42° minuto a seguito del tuffo di Alessandro Bastoni.
In mezzo anche lo spettacolo di San Siro, con il secondo incasso più alto di sempre per quel che riguarda una partita di Serie A, e i grandi ex presenti allo stadio per godersi lo spettacolo: fra questi, anche Roberto Baggio e Adriano.
Editoriale di Luca Calamai Vergogna Var. La Penna merita un lungo stop. Bastoni una simulazione da arrossire, un giocatore così non merita la Nazionale. Pio Esposito e l’orgoglio della Juve i sorrisi del derby d’Italia
