Il San Valentino di Simeone: "Il mio sentimento per l'Atletico non si descrive con una parola"

Nel giorno di San Valentino il tecnico dell'Atletico Madrid, Diego Simeone ha parlato della sua storia d'amore... con l'Atlético de Madrid. Dopo quasi 15 anni a capo della squadra, l'allenatore argentino ha approfittato della ricorrenza per dedicare parole cariche di sentimento al club che lo ha catapultato nell'élite del calcio.

Queste le sue parole in risposta ad una domanda di un giornalista in conferenza stampa: "Sinceramente, se mi chiedi una parola che sintetizza il sentimento che ho per questo club, non riesco a trovarla. Sono grato, vivo ringraziando ogni giorno per il posto che ho e per l'affetto che ricevo e per la fortuna che ho di aver condiviso con calciatori che hanno sempre portato la mia idea sul campo di gioco e l'hanno trasmessa con la passione che provo per questo gioco. Ma non ho una parola che possa riassumere per spiegare la sensazione che si prova".

Mentre in Spagna cominciano a sorgere dubbi sul suo futuro con i Colchoneros, lo stesso tecnico ha voluto abbassare i toni legati ad un suo possibile addio alla squadra cui è legato a doppio filo: "Sto pensando al Rayo (Vallecano, prossima partita). Ho in testa due miliardi di partite". Ricordiamo che Simeone ha un contratto con l'Atletico Madrid attualmente fino al 30 giugno 2027.