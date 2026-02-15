Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Il San Valentino di Simeone: "Il mio sentimento per l'Atletico non si descrive con una parola"

Il San Valentino di Simeone: "Il mio sentimento per l'Atletico non si descrive con una parola"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 00:26Calcio estero
Daniele Najjar

Nel giorno di San Valentino il tecnico dell'Atletico Madrid, Diego Simeone ha parlato della sua storia d'amore... con l'Atlético de Madrid. Dopo quasi 15 anni a capo della squadra, l'allenatore argentino ha approfittato della ricorrenza per dedicare parole cariche di sentimento al club che lo ha catapultato nell'élite del calcio.

Queste le sue parole in risposta ad una domanda di un giornalista in conferenza stampa: "Sinceramente, se mi chiedi una parola che sintetizza il sentimento che ho per questo club, non riesco a trovarla. Sono grato, vivo ringraziando ogni giorno per il posto che ho e per l'affetto che ricevo e per la fortuna che ho di aver condiviso con calciatori che hanno sempre portato la mia idea sul campo di gioco e l'hanno trasmessa con la passione che provo per questo gioco. Ma non ho una parola che possa riassumere per spiegare la sensazione che si prova".

Mentre in Spagna cominciano a sorgere dubbi sul suo futuro con i Colchoneros, lo stesso tecnico ha voluto abbassare i toni legati ad un suo possibile addio alla squadra cui è legato a doppio filo: "Sto pensando al Rayo (Vallecano, prossima partita). Ho in testa due miliardi di partite". Ricordiamo che Simeone ha un contratto con l'Atletico Madrid attualmente fino al 30 giugno 2027.

Articoli correlati
Simeone prende in giro Yamal durante Atletico Madrid-Barcellona: il Cholo fa discutere... Simeone prende in giro Yamal durante Atletico Madrid-Barcellona: il Cholo fa discutere
Atletico, 4-0 al Barça. Simeone: "La nostra gente ne ha bisogno. Quel passaggio per... Atletico, 4-0 al Barça. Simeone: "La nostra gente ne ha bisogno. Quel passaggio per Lookman..."
Julian Alvarez, che succede? Simeone lo difende: "Resta il miglior giocatore dell'Atletico... Julian Alvarez, che succede? Simeone lo difende: "Resta il miglior giocatore dell'Atletico Madrid"
Altre notizie Calcio estero
Il San Valentino di Simeone: "Il mio sentimento per l'Atletico non si descrive con... Il San Valentino di Simeone: "Il mio sentimento per l'Atletico non si descrive con una parola"
Mbappe? No, Real nel segno di Gonzalo Garcia: "Ma ho sprecato una chance nitida" Mbappe? No, Real nel segno di Gonzalo Garcia: "Ma ho sprecato una chance nitida"
Aston Villa-Newcastle, senza VAR è un disastro. Emery: "Necessario per gli arbitri"... Aston Villa-Newcastle, senza VAR è un disastro. Emery: "Necessario per gli arbitri"
L'Ajax vince, ma l'Eredivisie è quasi finita: il PSV resta in vetta a +17 L'Ajax vince, ma l'Eredivisie è quasi finita: il PSV resta in vetta a +17
Il Lens fa la voce grossa: sorpasso in vetta al PSG con Thauvin-gol, 5-0 al Paris... Il Lens fa la voce grossa: sorpasso in vetta al PSG con Thauvin-gol, 5-0 al Paris FC
Il Real Madrid supera il Barcellona e aspetta: 4-1 alla Real Sociedad (con 2 rigori)... Il Real Madrid supera il Barcellona e aspetta: 4-1 alla Real Sociedad (con 2 rigori)
Anche il Liverpool agli ottavi di FA Cup: 3-0 al Brighton con Chiesa titolare Anche il Liverpool agli ottavi di FA Cup: 3-0 al Brighton con Chiesa titolare
Siviglia, Almeyda espulso e si rifiuta di uscire: "Come se ti entrano in casa per... Siviglia, Almeyda espulso e si rifiuta di uscire: "Come se ti entrano in casa per derubarti"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Vergogna Var. La Penna merita un lungo stop. Bastoni una simulazione da arrossire, un giocatore così non merita la Nazionale. Pio Esposito e l’orgoglio della Juve i sorrisi del derby d’Italia
Le più lette
1 Vergogna Var. La Penna merita un lungo stop. Bastoni una simulazione da arrossire, un giocatore così non merita la Nazionale. Pio Esposito e l’orgoglio della Juve i sorrisi del derby d’Italia
2 Enrico Letta dopo Inter-Juventus: "Bastoni non va convocato in Nazionale"
3 Inter, Chivu: "Kalulu poteva evitare, Bastoni sente la manata. Non è stata simulazione"
4 Hernanes sbotta: "Se Dazn mi richiama non vengo, qua non si parla di calcio. Chiamate Marelli"
5 Inter, Chivu: "Il rosso? Tocco leggero, oggi ci è andata bene. Abbiamo messo cuore"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, la classifica aggiornata e le probabili formazioni di tutte le gare del 25° turno
Immagine top news n.1 Juve piena di rabbia: arbitri nel mirino. Chiellini e Comolli: "Non è calcio. È inaccettabile"
Immagine top news n.2 L'Inter vince vola. E Chivu minimizza sul rosso a Kalulu: "Il tocco è leggero, ma è un tocco"
Immagine top news n.3 Chivu non ci sta: "Kalulu tocca Bastoni, bisogna dirlo. In quel caso le mani devi lasciarle a casa..."
Immagine top news n.4 Juve, Chiellini senza freni: "Errori inaccettabili, partita rovinata. Arbitri inadeguati"
Immagine top news n.5 Il rosso a Kalulu è un doppio danno per la Juve: Bastoni poteva essere espulso per simulazione
Immagine top news n.6 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 25^ giornata di campionato
Immagine top news n.7 Inter-Juventus 3-2, le pagelle: Zielinski top, McKennie instancabile. Bastoni, un gesto da 5
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Inter e Juventus con lo stesso obiettivo per l'estate: sarà rivoluzione tra i pali Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Pellegrino blindato dal Parma. Ma in estate sarà davvero così?
Immagine news podcast n.2 Sognando un nuovo Huijsen e Yildiz: chi sono i migliori crack della Juventus
Immagine news podcast n.3 Una giornata di clamorose rivoluzioni sulle panchine di due grandi d'Europa
Immagine news podcast n.4 L'Atalanta ha avuto ragione ancora una volta. Bastava solo aspettare Krstovic
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Evacuo: "Vicenza e Arezzo hanno preso il largo. Nel Girone C c'è più battaglia"
Immagine news Altre Notizie n.2 Como-Fiorentina tra Europa e salvezza "giocata" dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Napoli-Roma, spareggio Champions: il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 14 febbraio
Immagine news Serie A n.2 Lazio, Sarri: "Nuno e Noslin a volte fanno scelte discutibili. Ratkov? Lo conosco ancora poco"
Immagine news Serie A n.3 Inter, Zielinski: "Tre punti fondamentali, dobbiamo goderci questa grande serata"
Immagine news Serie A n.4 Hernanes sbotta: "Se Dazn mi richiama non vengo, qua non si parla di calcio. Chiamate Marelli"
Immagine news Serie A n.5 Inter, Bisseck: "Grande partita della Juventus, non è stata la nostra miglior prestazione"
Immagine news Serie A n.6 Enrico Letta dopo Inter-Juventus: "Bastoni non va convocato in Nazionale"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, Di Pardo: "Vittoria importantissima, dare continuità in casa è fondamentale"
Immagine news Serie B n.2 Bari, tegola Dickmann sulla destra: da Piscopo a Manè, chi può sostituirlo
Immagine news Serie B n.3 Mantova, Modesto: "Abbiamo concesso due reti troppo facilmente"
Immagine news Serie B n.4 Venezia, Stroppa: "Risultato ampio. Non dobbiamo mollare, il campionato finisce a maggio"
Immagine news Serie B n.5 Catanzaro, Pontisso: "Conta il lavoro e la concentrazione. Stiamo lottando tutti insieme"
Immagine news Serie B n.6 Cesena, Mignani: "Risultato rotondo, ma la squadra ha lottato. Il Venezia è fortissimo"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Novara, Lorenzini: "Il gol preso subito ci ha colpito mentalmente, dobbiamo lavorare"
Immagine news Serie C n.2 Cavese, Prosperi: "Sarebbe stato ingiusto perdere questa partita, punto importante"
Immagine news Serie C n.3 Casertana, Coppitelli durissimo: "Arbitraggio incommentabile, episodi sotto gli occhi di tutti"
Immagine news Serie C n.4 Il mondo del calcio è di nuovo in lutto: scomparso a 52 anni l'ex Catania Orazio Russo
Immagine news Serie C n.5 Serie C, colpo esterno dell'Atalanta U23 a Foggia. Pari tra Siracusa e Catania, tris Picerno
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, Raffaele: "Gol Cavese nasce da episodio molto dubbio, ripartiamo"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Roma, partenopei imbattuti in casa. Gasp ha battuto Conte solo 2 volte
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Torino-Bologna, Italiano in vantaggio su Baroni negli scontri diretti
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Cremonese-Genoa, Grifone che in questo 2026 è in modalità Over 4.5
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Un lampo di Janogy stende il Milan. Festa viola: 1-0 nell'ultimo anticipo di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Girelli e quel sogno di un'esperienza estera mai nascosto. Che ora potrebbe concretizzarsi
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, Tramezzani inizia col piede giusto. Colpo Ternana nello scontro salvezza
Immagine news Calcio femminile n.4 Milan-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Kamczyk ed Eiriksdottir dall'inizio
Immagine news Calcio femminile n.5 Si apre la giornata di Serie A Women: le formazioni di Ternana-Genoa e Como-Sassuolo
Immagine news Calcio femminile n.6 Milan-Fiorentina illumina San Valentino. Il programma della 14ª di Serie A Women
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento Champions: qualcuno resterà profondamente deluso! E su CR7…