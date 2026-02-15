Lazio, Sarri: "Nuno e Noslin a volte fanno scelte discutibili. Ratkov? Lo conosco ancora poco"

In conferenza stampa dopo la sconfitta con l'Atalanta per 2-0, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato anche di alcuni singoli della sua rosa:

Come ha visto Tavares e Noslin oggi?

"A livello di scelte sono due giocatori che qualche volta le sbagliano, hanno delle grandi doti ma fanno delle scelte discutibili che ci costano qualcosa. Probabilmente è il motivo per cui sono qui, Nuno se avesse più razionalità avrebbe grandi doti. Ha perso una palla nella metà campo avversaria, non l'ha persa nella nostra area e può succedere. A livello personale quando porta palla dentro al campo non mi piace molto, specialmente quando affronti squadre che giocano così uomo su uomo".

Vista la classifica sta già pensando al futuro? La Lazio nel futuro può essere una squadra da metà classifica?

"Su questo non sono d'accordo, la squadra lotterà tutta la stagione se avrà questa mentalità. In questo finale di stagione vedremo se la mentalità di questa squadra ci potrà garantire qualcosa per il futuro. Non lo so, penso che la Lazio che si sta vedendo nell'ultimo mese sia qualcosa di più di una squadra di metà classifica e lo ha dimostrato in questa settimana facendo partite serie con la Juve a Torino, a Bologna e anche oggi. Se reggi tre partite in sei giorni significa che questo gruppo sta diventando squadra".

Ratkov può fare l'esterno?

"Io il giocatore non lo conoscevo, lo ripeto. Vedendolo in allenamento non mi sembra che possa fare l'esterno, ma è una conoscenza proveniente da questi allenamenti quindi è ancora superficiale".