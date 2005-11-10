Adzic: "Siamo un po' in difficoltà ma contro la Fiorentina abbiamo l'opportunità di vincere"
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Gaetano Mocciaro
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Oggi alle 18:25Serie A
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02.11.2026 18:25Serie A
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Vasilije Adžić questa sera parte titolare in Sassuolo-Fiorentina. Ecco le parole del centrocampista montenegrino a pochi minuti dal fischio d'inizio:
"Vero, siamo un po' in difficoltà. Oggi abbiamo una buona opportunità per vincere, affrontiamo una squadra di buon livello ma abbiamo lavorato tanto questa settimana e siamo pronti. Dobbiamo dimostrarlo sul campo".
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