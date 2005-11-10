Sassuolo, Adžić: "Momento di difficoltà, con Berardi e Matic abbiamo parlato per uscirne"

Tutto pronto per la gara valevole per l'11ª giornata di Serie A tra Sassuolo e Fiorentina. Ai microfoni di DAZN è intervenuto il centrocampista neroverde Vasilije Adžić per fare il punto sulla situazione della squadra e presentare i temi della sfida.

Venite da un momento molto complicato, con un solo punto conquistato nelle ultime cinque partite. Cosa sta mancando in questo momento? E con i più esperti della squadra, come Berardi e Matic, cosa vi dite nello spogliatoio e in che modo vi aiutano a uscire da questa situazione?

"Sì, abbiamo parlato e abbiamo lavorato tanto questa settimana. Ne abbiamo discusso nello spogliatoio e i giocatori più esperti, come ha detto lei, Matic e Berardi, hanno parlato molto. In queste situazioni sia loro che noi pensiamo che si esca solo attraverso il lavoro duro, ed è proprio quello che secondo me abbiamo fatto questa settimana. Oggi ci proviamo, proviamo a vincere perché siamo in un momento di difficoltà, ma queste sono le partite in cui hai l'opportunità di sfruttare tutto ciò che possiamo fare".