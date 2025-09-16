Ag. Adzic: "Il Bologna lo voleva e molto. Lui ha detto: ‘Voglio giocare con i migliori, la Juventus’"

Igor Gluscevic, agente di Vasilije Adzic, ha parlato oggi a gianlucadimarzio.com della crescita esponenziale del giovane centrocampista: "È frutto del lavoro di tanti mesi" ha spiegato. "È un premio per il grande lavoro svolto negli ultimi mesi – ha commentato Gluscevic – È un ragazzo con tanta qualità, una fame enorme che l’ha aiutato a mantenersi infuocato durante il periodo complicato che ha vissuto. Ha avuto qualche infortunio che non gli ha permesso di esprimersi al meglio, ma ha continuato a lavorare. Esultanza? Sarà lui a dire cosa voleva intendere. Sicuramente era colmo di gioia".

Il rapporto con Tudor: “Prima di tutto, l’obiettivo era tornare ad allenarsi e a giocare con continuità. Tudor, durante l’estate, ha detto che l’unico giocatore che non voleva che si muovesse era Vasilije. Per noi è molto importante, è un allenatore che crede in lui e capisce le sue qualità. Il Bologna voleva molto il ragazzo, ma quando è arrivato il momento di decidere, suo papà Jovan gli ha chiesto quale scelta volesse prendere. Lui ha detto ‘Voglio giocare con i migliori, la Juventus’. Un ragazzo di 18 anni normalmente non può fare minuti così facilmente con la Juventus, lui voleva fare questo passo per la sua carriera“.

Il gol contro l’Inter è una soddisfazione anche in famiglia: “Dopo suo papà Jovan sono la persona più felice del mondo. Durante gli anni in cui non sapeva quale fosse il prossimo passaggio della sua carriera, suo papà lo ha aiutato molto. Da parte mia, dedico il gol alla persona che mi ha permesso di conoscere la famiglia di Vasilije, davvero stupenda. Il tiro da fuori è una qualità che ha fin da bambino, è una delle sue armi. Sta lavorando e migliorando molto nella parte difensiva. Ha molta qualità offensiva, ma migliorare la parte difensiva sarà importante per permettergli di diventare un giocatore completo”.