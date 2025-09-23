La Juventus nelle mani di Adzic: l'unico ad accendere la luce dopo Locatelli e Thuram

Lo scivolone della Juventus a Verona non solo ha fatto infuriare Igor Tudor per la gestione arbitrale, ma ha evidenziato un limite. È il Corriere dello Sport, in edicola oggi, a lanciare l'allarme: il centrocampo bianconero è poco assortito e con poche soluzioni di qualità. Infatti, non appena il tecnico della Vecchia Signora ha tolto Locatelli e Khephren Thuram per concedergli del riposo dopo la Champions League la squadra è calata.

Koopmeiners ancora una volta ha vagabondato in campo, come un pesce fuor d'acqua, invece l'altra carta a disposizione era McKennie ma è rimasto in panchina e al momento è fuori dalle rotazioni di Tudor. Solo il giovane Vasilije Adzic ha fatto meglio e in prospettiva può fare anche meglio: secondo il quotidiano romano, il talento montenegrino ha racimolato 14 passaggi positivi, creato un’occasione e recuperato 4 palloni. E in una visione ad ampio spettro è dotato di qualità, personalità e freschezza che potrebbe davvero fornire linfa vitale alla Juve a lungo andare.

Tudor, in fin dei conti, non ha mai avuto dubbi su Adzic e non lo ha lasciato partire in estate anche se diversi club si sono interessati all'ingaggio del ragazzo. Ma nessun prestito lo avrebbe risaltato come l'ex guida del Verona intende fare e il gol dell'Inter è stato un lampo di quello che può offrire. Ora serve un altro step, verso una crescita che richiederà però tempo e pazienza. Senza correre.