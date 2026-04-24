Maddaloni: "Consigliai io Kim a Giuntoli. Con Bremer una delle coppie più forti d'Europa"

Massimiliano Maddaloni è stato un collaboratore di Marcello Lippi ai tempi in cui l'ex ct dell'Italia ha allenato la Cina e ha "scoperto" Kim Min-jae, osservandolo in Coppa d'Asia e anche in alcune amichevoli. Dopo la sfida contro la Corea del Sud, ha rivelato nell'intervista rilasciata a Tuttosport che scrisse subito un messaggio a Cristiano Giuntoli, proponendogli di ingaggiarlo. Lui rispose dopo 10 giorni: "Avevi ragione, è proprio forte".

Il Napoli però non aveva più slot per gli extracomunitari e non poté ingaggiarlo subito, così Giuntoli lo richiamò: "Fammi un piacere, informati per capire che tipo di carattere abbia: voglio conoscere qualcosa in più sul ragazzo". Maddaloni così prese informazioni e riferì, il resto poi è storia: "Quando è arrivato, però, ricordo lo scetticismo. Nel finale di stagione il Maradona ad ogni tocco di palla gridava 'Kim, Kim, Kim'. La dice lunga sul suo valore".

Maddaloni ha spiegato come Spalletti fosse costretto a fermare il centrale del Bayern Monaco a causa della sua troppa voglia di allenarsi: "Somiglia molto a Bremer, ma possono giocare anche insieme e sarebbero tra le coppie centrali più forti d'Europa. La clausola da 57 milioni di euro che aveva messo il Napoli però era troppo bassa per un giocatore del genere".