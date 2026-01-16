Albertini vota McTominay: "E' tra i migliori d'Europa". E sui giovani: "Serve coraggio"

Demetrio Albertini vota Scott McTominay. L'ex centrocampista del Milan, intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ha elogiato il calciatore del Napoli protagonista in maglia azzurra: "Mi ha stupito per le sue qualità altissime, per quella universalità che ha saputo imporre in un anno e mezzo". "Quanti ce ne sono in giro come lui?" si chiede l'ex rossonero che poi prosegue: "Che sia stato il centrocampista più forte in Italia non lo dico solo io ma l’hanno detto i suoi colleghi, che al Gran Galà del calcio l’hanno eletto Mvp. I voti arrivano da quelli come lui e valgono di più".

Il valore aggiunto dello scozzese sono i gol realizzati, tutti decisivi in genere, ci tiene a precisare Albertini. "Non so se sia pure il più forte d’Europa, sicuramente è tra i migliori".

Venendo ai giovani di casa nostra una menzione la merita che "è tutto da gustare con i suoi 20 anni e guai sorprendersi. bisogna avere coraggio nel lanciare i ragazzi". Coraggio per esempio come ne ha Fabregas. "Il suo Como è bello. E poi, facile: Nico Paz al quale è stata concesso di mostrarsi per quello che è ed ha solo 21 anni anche se ormai si è impadronito della scena, e poi Bernabé del Parma".