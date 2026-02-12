Aldo Serena: "David deve emulare Inzaghi. La Juventus provi a rinnovare con Vlahovic"

Nel suo intervento a Sky Sport, Aldo Serena ha parlato a lungo della situazione della Juventus e delle scelte portate avanti sia da Luciano Spalletti che dalla società:

Come vede la Juventus e il suo centravanti David?

"Spalletti sta lavorando molto, in David qualcosa è riuscito a trovare. Per me David non eccelle in nulla, non ha una caratteristica fortissima ma tecnicamente è discreto e attacca la profondità. In un contesto tecnico come quello di Spalletti però arrivano tanti palloni in area e lui deve avere gli occhi della tigre. In passato c'è stato un attaccante con caratteristiche tecniche non eccelse come Inzaghi, ma aveva il fuoco dentro: ecco, secondo me David deve guardare Inzaghi per crescere dal punto di vista realizzativo".

Lei farebbe uno sforzo per rinnovare con Vlahovic?

"Per me la Juventus deve provare a rinnovare. Vlahovic deve mettersi la mano sul cuore. Per me lui è uno che ha sempre voglia di migliorare e nelle intenzioni lo si è visto sempre alla Juventus, poi nei fatti un po' meno. Anche per lui potrebbe essere una rivincita, ridursi un po' l'ingaggio per tornare ad essere protagonista con la Juventus".

Il rinnovo di Yildiz è un messaggio importante?

"Il suo rinnovo è stato un colpo doveroso, per la società e per un ragazzo che si identifica con questi colori. Lui ha dimostrato di credere in questa Juventus. Ora la Juventus deve trovare dei centrocampisti totali, non solo degli incursori. Servono quelli che hanno idee, invenzioni. Il paragone con Pirlo è indecoroso con chiunque, ma come tipologia serve quello".