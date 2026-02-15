Serena su Inter-Juventus: "L'errore di La Penna ha condizionato la partita"

L'ex attaccante di Inter e Juventus, Aldo Serena, dagli studi di Sky Sport ha commentato il derby d'Italia vinto dai nerazzurri ieri sera, in una sfida scaldata da un episodio arbitrale che ha fatto discutere. All'indomani del match si parla molto infatti del rosso rimediato dal difensore bianconero, Pierre Kalulu, con un secondo giallo a dir poco discutibile.

Serena riflette: "Devo dire che aleggia quell'errore del primo tempo di La Penna e quindi la partita è stata condizionata da questo nonostante l'inferiorità numerica la Juventus, nel primo tempo, ha iniziato in maniera molto coraggiosa aggressiva, giocando la partita a viso aperto", le sue parole, riportate da TuttoJuve.com.

Poi ha aggiunto: "Lo ha fatto anche nella seconda parte, anche se nei primi 10-15 minuti l'Inter ha pressato, ha cercato di imprimere un ritmo diverso alla partita, ma non ci è riuscita perché la Juve sulla falsariga delle partite contro l'Atalanta e Lazio è riuscita a creare molto, è riuscita a recuperare anche 10 contro 11 un 2-2 che sembrava disperato perché ha dentro, secondo me, quello che ha infuso Spalletti é la volontà e il coraggio di non mollare mai".