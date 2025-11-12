Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Siviglia, Almeyda: "La sosta nazionali non mi piace, arriva il derby. Torna Sanchez? Speriamo"

Oggi alle 21:56Calcio estero
"Pausa nazionali e calendario difficile? Come tutti. Arriva un Clasico, ci sono momenti belli, da godere, da preparare bene, ed è vero che questo tipo di pause non ci favoriscono. Non mi piacciono. Il calcio deve continuare. Modificate le date". Questo l'appello fatto da Matías Almeyda, allenatore del Siviglia, a pochi giorni dallo stop del campionato spagnolo per via degli impegni fissati sul calendario delle varie Nazionali. Tutto in ottica rientro al lavoro, nella Liga, quando i rojiblancos dovranno affrontare Espanyol e derby con il Betis nell'arco di sei giorni.

Nell'intervista rilasciata ai microfoni di Radio Marca Sevilla, il tecnico argentino ha spiegato anche il momento odierno del suo Siviglia, dopo 3 sconfitte e la vittoria contro l’Osasuna: "Le vittorie portano sempre felicità, soprattutto in un torneo competitivo come LaLiga e considerando come l’ultimo periodo del nostro Siviglia non è stato come negli anni passati", ha riconosciuto. "Ho avuto un’esperienza 'vissuta' al River ed è molto difficile uscire da situazioni simili, e lo si fa poco alla volta. Non mi dispero quando perdo. Non mi piace, ma finché si vince e si accumulano punti, così si esce".

In chiusura, un pensiero sull'ex Inter e Udinese Alexis Sanchez, oltre ad Azpilicueta: "Speriamo di averli tutti per il derby. Sono in quella riabilitazione rapida in cui poi bisogna fare attenzione perché altrimenti possono rimanere fuori più a lungo se succede qualcosa. Lo stiamo organizzando".

