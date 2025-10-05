Alexis Sanchez da record: è il giocatore più anziano a segnare contro il Barça in Liga

Una serata magica per il Siviglia e per Alexis Sanchez, che ha aperto le marcature nella schiacciante vittoria per 4-1 contro il Barcellona, suo ex club. Con 36 anni e 290 giorni, il cileno è diventato il giocatore più anziano a segnare contro i blaugrana in un match di LaLiga, inaugurando una giornata storica che ha interrotto una lunga serie di risultati negativi per il Siviglia al Sánchez-Pizjuán.

"Mi hanno detto che qui non si vinceva da dieci anni, ed è tanto tempo. Nel calcio succedono queste cose, e vedere la gioia dei compagni fuori dal campo è incredibile. Se doveva arrivare un momento speciale, era questo", ha raccontato Alexis ai canali ufficiali del club. Il cileno ha poi sottolineato la sua attitudine ai record: "Sono abituato a battere record in tutti i club in cui sono stato. Vedere come festeggiano i compagni in campo e in panchina è bellissimo. Spesso ho celebrato, ma mai seduto; qualche volta mi siedo solo per godermi questi momenti".

Infine, Sánchez ha elogiato l’atmosfera del Sánchez-Pizjuán, definendola unica: "È stato meraviglioso. Ho visto molti stadi, ma la passione che trasmettono i tifosi del Siviglia per il club e la maglia è qualcosa di speciale, e si percepisce in campo".

Con questo gol e con questa prestazione, Alexis Sánchez non solo conferma il suo valore a 36 anni, ma regala al Siviglia una vittoria storica destinata a restare nella memoria dei tifosi, consolidando il suo ruolo di leader dentro e fuori dal campo.