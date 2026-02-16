Galatasaray, Buruk elogia Spalletti: "Da quando ha preso in mano la Juve sono migliorati"

"La Juventus giocherà la terza partita in una settimana. Dovranno viaggiare e potrebbero essere fisicamente stanchi". Insinua qualche dubbio sulle condizioni fisiche della Juventus Okan Buruk, allenatore del Galatasaray, alla vigilia della gara d'andata dei playoff di Champions League. L'allenatore del Galatasaray, intervenuto in conferenza stampa, ha poi analizzato la tenuta della sua squadra: "Rispetto a loro, saremo preparati meglio. Con il sostegno dei nostri tifosi vogliamo vincere e ottenere un vantaggio in vista del ritorno. Sappiamo che il passaggio del turno non si deciderà in una sola partita", il monito del tecnico.

"Speriamo di conquistare la vittoria domani. Allo stesso tempo, siamo consapevoli della forza del nostro avversario, quindi dobbiamo difendere bene. Una buona difesa fa vincere le partite in Champions League. Avremo anche bisogno del supporto dei nostri tifosi", l'appello di Buruk per assistere ad una bolgia nel Rams Park di Istanbul per l'incontro con i bianconeri.

Poi la menzione d'onore per il suo diretto avversario in panchina: "Conosciamo molto bene il campionato italiano e la Juventus. Ricordiamo le partite precedenti contro di loro, ma siamo concentrati sul presente. Da quando Luciano Spalletti ha preso in mano la squadra, sono migliorati e hanno iniziato a utilizzare moduli diversi", l'analisi dell'allenatore del Gala. "Sono una squadra difficile da prevedere, piena di sorprese. Sfruttano molto bene Kenan Yildiz e Francisco Conceiçao in attacco. Weston McKennie è stato in buona forma nelle ultime settimane. È una squadra che non si lascia dominare facilmente", l'aggiunta finale.