Rifinitura Atalanta pre-Borussia Dortmund: Palladino aggrega Bakker e Vavassori
L'Atalanta si è ritrovata stamani a Zingonia per allenarsi alla vigilia della partita di Champions League sul campo del Borussia Dortmund, andata del playoff.
Assenti i due infortunati Charles de Ketelaere e Giacomo Raspadori, aggregati invece al gruppo Mitchel Bakker, di rientro da un lungo guaio fisico, e il giovane attaccante Dominic Vavassori, in forza alla selezione Under 23 che gioca in Serie C.
Domani sera, ore 21:00, l'Atalanta scende in campo a Dortmund per i primi 90 minuti della doppia sfida valevole per il playoff di Champions League, che aprirebbe in caso di successo la porta verso gli ottavi di finale. La gara di ritorno sarà invece disputata mercoledì prossimo, 25 febbraio, ma alle ore 18:45.
