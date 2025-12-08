Live TMW
Atalanta, De Ketelaere: "Mi sento molto bene. Vogliamo riscattarci"
TUTTO mercato WEB
Premi F5 per aggiornare la conferenza stampa
19:40 – Domani si giocherà Atalanta-Chelsea di Champions League. Charles De Ketelaere presenta così la gara valida per la sesta giornata della Coppa dei Campioni. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’attaccante nerazzurro in diretta dalla New Balance Arena. L’inizio della conferenza stampa sarà verso le 20:00.
20:06 - Comincia la conferenza di De Ketelaere
Quanta delusione c'è stata a Verona?
"Ero nervoso per come è andata la partita. Vogliamo riscattarci nella maniera migliore possibile".
E' il suo momento migliore?
"Si, voglio continuare con questo rendimento anche se ora conta sempre la squadra".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Hojlund re di Napoli, azzurri soli in testa. Conte, ora è la sua squadra. Juve solo Yildiz: addio sogni scudetto. Spalletti notte nera, fischiato dal Maradona e senza certezze. E il Milan prova l’aggancio
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Serie C, vince la Giana Erminio: 2-1 alla Triestina. Tutti i risultati e le classifiche dei tre gironi
Pronostici
Calcio femminile