Atalanta, De Ketelaere: "Mi sento molto bene. Vogliamo riscattarci"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:19Serie A
Filippo Davide Di Santo
fonte (Inviato dalla New Balance Arena)
Premi F5 per aggiornare la conferenza stampa

19:40 – Domani si giocherà Atalanta-Chelsea di Champions League. Charles De Ketelaere presenta così la gara valida per la sesta giornata della Coppa dei Campioni. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’attaccante nerazzurro in diretta dalla New Balance Arena. L’inizio della conferenza stampa sarà verso le 20:00.

20:06 - Comincia la conferenza di De Ketelaere

Quanta delusione c'è stata a Verona?
"Ero nervoso per come è andata la partita. Vogliamo riscattarci nella maniera migliore possibile".

E' il suo momento migliore?
"Si, voglio continuare con questo rendimento anche se ora conta sempre la squadra".

