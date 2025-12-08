Milan, Saelemaekers: "Dobbiamo fare meglio con le piccole, è stato il nostro difetto"

Alexis Saelemaekers, centrocampista del Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della gara contro il Torino: "Il rendimento con le piccole è stato il nostro difetto fino a questo momento. Adesso sta a noi dare tutto sul campo, con la mentalità e la voglia giusta ce la possiamo fare. Ogni partita l'abbiamo preparata al massimo, forse non siamo stati concentrati dall'inizio alla fine però oggi dobbiamo smettere di parlare e farlo vedere sul campo".