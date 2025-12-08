Milan, Saelemaekers: "Dobbiamo fare meglio con le piccole, è stato il nostro difetto"
TUTTO mercato WEB
Alexis Saelemaekers, centrocampista del Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della gara contro il Torino: "Il rendimento con le piccole è stato il nostro difetto fino a questo momento. Adesso sta a noi dare tutto sul campo, con la mentalità e la voglia giusta ce la possiamo fare. Ogni partita l'abbiamo preparata al massimo, forse non siamo stati concentrati dall'inizio alla fine però oggi dobbiamo smettere di parlare e farlo vedere sul campo".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Hojlund re di Napoli, azzurri soli in testa. Conte, ora è la sua squadra. Juve solo Yildiz: addio sogni scudetto. Spalletti notte nera, fischiato dal Maradona e senza certezze. E il Milan prova l’aggancio
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Reggiana, Salerno: "Il VAR condiziona le partite. Trasferte vietate? Sbagliato punire una città intera"
Serie C
Pronostici
Calcio femminile