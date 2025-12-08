Live TMW
Genoa, tra poco la conferenza stampa di De Rossi post Udinese
20.10 - Atteso tra pochi minuti in conferenza stampa Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, per commentare il risultato maturato contro l' Udinese nella dodicesima giornata di Serie A. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.
