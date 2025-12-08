De Rossi sta guarendo il Genoa: i rossoblù non ne vincevano 2 di fila da quasi 2 anni
TUTTO mercato WEB
Erano quasi due anni che il Genoa non vinceva due partite consecutive in campionato. L'ultima volta nel gennaio 2024 con Alberto Gilardino in panchina e col Grifone che batteva Salernitana e Lecce.
Genoa che è rinato sotto la gestione De Rossi: in 4 partite di campionato sotto la sua guida sono arrivate due vittorie e altrettanti pareggi con 9 reti segnate e 7 subite. I liguri prima dell'avvento del tecnico romano avevano anche vinto contro il Sassuolo con la coppia Murgita-Criscito in panchina come traghettatori, dopo le dimissioni di Patrick Vieira.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Hojlund re di Napoli, azzurri soli in testa. Conte, ora è la sua squadra. Juve solo Yildiz: addio sogni scudetto. Spalletti notte nera, fischiato dal Maradona e senza certezze. E il Milan prova l’aggancio
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Reggiana, Salerno: "Il VAR condiziona le partite. Trasferte vietate? Sbagliato punire una città intera"
Serie C
Pronostici
Calcio femminile