Torino-Milan, Landucci: "Fiducia in Nkunku, siamo sicuri farà una bellissima partita"

Marco Landucci, vice-allenatore del Milan, ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla partita contro il Torino. Ecco le sue parole:

Questa sera Allegri squalificato

"Manca il nostro capo, meglio che ci sia. Sono più contento quando c'è, noi cercheremo di sostituirlo al meglio. Qui a Torino partite sempre molto dure, ci aspettiamo lo sarà anche stasera".

Come sta Pulisic?

"Se è in panchina vuol dire che è a disposizione, quindi disponibile".

Nkunku ancora titolare

"Abbiamo molta fiducia in lui, siamo sicuri farà una bellissima partita".



Da ex Juve questa partita ha un po' il sapore di derby?

"Partita importante. Non è un derby ma la partita del Milan. Vogliamo fare punti ma dipenderà dall'atteggiamento in campo".