Torino, Maripan: "Stimolante sfidare il Milan, contro le grandi facciamo sempre bene"
Guillermo Maripan, difensore cileno del Torino, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida col Milan: "Oggi è uno stimolo in più, facciamo sempre bene contro le grandi squadre mentre con le altre dobbiamo alzare il livello di attenzione di tutta la squadra".
