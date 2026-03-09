Icardi al River? "Serve un 9, i problemi con Wanda non devono interessarci. È professionale"

Il River Plate si è affidato a Eduardo Coudet e ora deve affrontare un problema evidente: la mancanza di gol dei propri attaccanti, che hanno attraversato addirittura una serie di tredici partite senza segnare. Per questo i tifosi chiedono con insistenza l’arrivo di un vero numero 9, capace di finalizzare le azioni in area.

Tra i nomi più caldi circola quello di Mauro Icardi, attualmente al Galatasaray, come possibile rinforzo per il club di Buenos Aires. Su questa possibilità si è espresso Omar Labruna, figlio di Ángel e ex collaboratore tecnico di Ramón Díaz: "Non mi interessano i problemi che ha con l’ex moglie o l’attuale, a me piace", ha dichiarato. Labruna ha poi sottolineato le qualità del centravanti: "È un professionista serio, sa rispondere alle provocazioni, è un 9 di livello, un bomber che sa anche abbassarsi per partecipare al gioco".

Il contratto di Icardi scade a giugno, ma il Galatasaray ha un’opzione di rinnovo. Secondo il presidente Stefano Di Carlo, il River sta già lavorando in vista della prossima finestra di mercato, anche se finora non ci sono stati contatti ufficiali con l’ex PSG e Inter. Non è invece prevista una sostituzione immediata con i posti liberi derivanti dalla lesione di Juan Carlos Portillo o dalla cessione di Matías Galarza. Nel frattempo, Coudet si affiderà alla rosa ereditata da Marcelo Gallardo. Per il debutto contro Huracán, giovedì al Estadio Tomás Adolfo Ducó, le punte principali saranno Sebastián Driussi e Joaquín Freitas, chiamati a inaugurare l’era del “Chacho” con gol e prestazioni convincenti.