Allegri, De Zerbi e la Champions o un altro scenario? Rabiot, il futuro è un rebus: il punto

Il futuro di Adrien Rabiot resta una delle questioni più calde di questa fase finale di mercato. Dopo il violento alterco con Jonathan Rowe negli spogliatoi, che sembrava aver segnato la sua fine anticipata all'Olympique Marsiglia, il centrocampista francese si trova oggi sospeso tra due scenari opposti. Da un lato la mano tesa di Roberto De Zerbi, che dopo la vittoria contro il Paris FC ha aperto al reintegro del classe 1995, forte anche del sostegno che il giocatore continua a godere nello spogliatoio. Dall’altro, le incertezze della dirigenza dell’OM, rimasta silenziosa dopo le parole del tecnico e pronta a sprintare per un altro centrocampista, Dani Ceballos.

La mano tesa di De Zerbi e il pressing di Allegri

Rabiot, che nelle ultime ore si è allenato a parte, è al centro di valutazioni complesse: la sua permanenza a Marsiglia non è esclusa, ma il club deve decidere se puntare ancora su di lui o cedere davanti alle offerte in arrivo. Su tutte quelle dall’Italia, dove Massimiliano Allegri, tornato al Milan, ha fatto esplicitamente il suo nome a Casa Milan. L’allenatore, che con Rabiot alla Juventus ha condiviso le stagioni migliori del francese, lo considera una priorità assoluta per la sua nuova mediana.I costi non spaventano i rossoneri: con una valutazione di circa 15 milioni e un ingaggio intorno ai 5 milioni di euro, l’operazione è considerata fattibile, seppur in deroga alla linea giovane del club. Non va esclusa inoltre un’operazione incrociata con Ismael Bennacer, che l’OM aveva già valutato nelle scorse settimane.

E la Champions?

Rabiot, però, a quanto pare non ha intenzione di rinunciare alle ambizioni europee: la Champions League resta la sua priorità assoluta. Con il mercato agli sgoccioli, il suo destino è ancora tutto da scrivere, e la prossima settimana sarà decisiva per capire se il futuro del francese sarà ancora al Velodrome o se inizierà una nuova avventura a Milanello. O se, chissà, proprio per la Champions League, possa fare una scelta ancora diversa.