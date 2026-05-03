Allegri deluso dal Milan, beffa Juve? Sir Alex Ferguson in ospedale: le top news delle ore 18

"Oggi è stata la più brutta dell'anno, condizionata dall'essere rimasti in 10". Ha parlato così Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, dopo il ko per 0-2 contro il Sassuolo lontano da San Siro in conferenza stampa. Oltre che la mancanza di matematica certezza di un posto in Champions League e la Juventus dietro l'angolo per un possibile aggancio in classifica. "Non ho detto nulla ai giocatori perché dopo una sconfitta del genere non ha senso, da martedì lavoreremo per raggiungere il nostro obiettivo", aggiungendo "la maturità la vedremo... se raggiungeremo la Champions avremo fatto un buon lavoro, altrimenti rischiamo di buttare un lavoro di 10 mesi".

Comincia in questi istanti Juventus-Verona, gara valida per la 35^ giornata di Serie A che potrebbe vedere Luciano Spalletti balzare a pari punti e al 3° posto in campionato. Appiccicato al Milan, in piena zona Champions: "Ti giochi il risultato di una stagione, di tutti gli orari imposti e gli allenamenti", ha detto nel pre-partita a DAZN. "Poi quando si perdono le partite ti cade il mondo addosso, tutto fa parte di quello che vuoi diventare. Noi cerchiamo però di vivere più di prestazioni, che non di soli risultati. Diventa fondamentale analizzare il nostro comportamento e che squadra stiamo diventati".

Grande apprensione a Old Trafford poco prima del fischio d’inizio di Manchester United-Liverpool, quando lo storico ex manager Sir Alex Ferguson è stato colto da un malore mentre si trovava nel suo box. L’ottantaquattrenne scozzese, leggenda dei Red Devils con cui ha condiviso 27 anni di successi, è stato prontamente assistito dal personale medico e trasportato in ospedale in ambulanza per i necessari accertamenti. Sebbene l'episodio abbia inizialmente gelato lo stadio, le notizie diffuse in Inghilterra hanno parzialmente rassicurato l'ambiente: le sue condizioni non sembrerebbero gravi, ma lo staff sanitario ha preferito optare per il ricovero precauzionale così da monitorare la situazione con la massima attenzione.