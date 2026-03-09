Allegri e il Milan contro la statistica: l'unica rimonta simile nella Serie A moderna l'hanno subita
La sensazione di molti è che ieri sera possa essersi riaperta davvero la lotta per lo Scudetto, dopo la vittoria per 1-0 del Milan nel sempre sentito derby contro l'Inter, con gol decisivo da parte di un protagonista decisamente inatteso quale Estupinan. Anche se l'impresa non è affatto semplice, considerando che il Diavolo è chiamato a recuperare 7 punti su un totale di 30 disponibili ai cugini nelle ultime 10 partite.
Riavvolgendo il nastro all'indietro, può essere utile osservare cosa ci dice la statistica a proposito delle rimonte nella corsa Scudetto degli ultimi anni. Con una discriminante fondamentale, ovverosia il restringimento del campo ai campionati di Serie A con tre punti a partita e a 20 squadre. Quindi, dal 2004/05 in avanti.
In partenza, si può già sentenziare che se Allegri e i suoi ragazzi ci riuscissero, si tratterebbe realmente di una rimonta unica. Mai infatti negli ultimi venti campionati si è assistito a un tale sperperamento di vantaggio accumulato alla 28^ giornata. Il Milan gioca contro la statistica, a maggior ragione se si considera che l'unica volta in cui è andato in scena qualcosa di vagamente simile era il campionato 2011/12 e furono invece proprio i rossoneri (allenati giustappunto da Allegri) a subire la rimonta avversaria, nello specifico della Juventus di Conte. Quella è stata tra l'altro una circostanza decisamente particolare, con coinvolgimento di situazioni arbitrali sulle quali si è scatenato un putiferio totale (qualcuno potrebbe dire di non sapere di cosa si parla quando ci si riferisce al 'gol di Muntari'?), appunto lontana dalla norma. Che racconta di come, almeno fino a oggi, mai nessuna squadra in testa alla 28^ giornata di Serie A ha sprecato più di 4 punti di vantaggio.
Di seguito i distacchi tra prima e seconda di Serie A dopo 28 giornate, campionato per campionato, dal 2004/05 in poi.
2004/05 - JUVENTUS* e Milan 63 punti
2005/06 - JUVENTUS 73*, Milan 63
2006/07 - INTER 73, Roma 57
2007/08 - INTER 67, Roma 61
2008/09 - INTER 66, Juventus 59
2009/10 - INTER 59, Milan 58
2010/11 - MILAN 61, Inter 56
2011/12 - Milan 60, JUVENTUS 56
2012/13 - JUVENTUS 62, Napoli 53
2013/14 - JUVENTUS 75, Roma 64
2014/15 - JUVENTUS 67, Roma 53
2015/16 - JUVENTUS 64, Napoli 61
2016/17 - JUVENTUS 70, Roma 62
2017/18 - JUVENTUS 74, Napoli 70
2018/19 - JUVENTUS 75, Napoli 60
2019/20 - JUVENTUS 69, Lazio 65
2020/21 - INTER 68, Milan 59
2021/22 - MILAN 60, Inter 58
2022/23 - NAPOLI 71, Lazio 55
2023/24 - INTER 75, Milan 59
2024/25 - Inter 61, NAPOLI 60
* vittoria revocata ex post
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.