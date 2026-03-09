Allegri e il Milan contro la statistica: l'unica rimonta simile nella Serie A moderna l'hanno subita

La sensazione di molti è che ieri sera possa essersi riaperta davvero la lotta per lo Scudetto, dopo la vittoria per 1-0 del Milan nel sempre sentito derby contro l'Inter, con gol decisivo da parte di un protagonista decisamente inatteso quale Estupinan. Anche se l'impresa non è affatto semplice, considerando che il Diavolo è chiamato a recuperare 7 punti su un totale di 30 disponibili ai cugini nelle ultime 10 partite.

Riavvolgendo il nastro all'indietro, può essere utile osservare cosa ci dice la statistica a proposito delle rimonte nella corsa Scudetto degli ultimi anni. Con una discriminante fondamentale, ovverosia il restringimento del campo ai campionati di Serie A con tre punti a partita e a 20 squadre. Quindi, dal 2004/05 in avanti.

In partenza, si può già sentenziare che se Allegri e i suoi ragazzi ci riuscissero, si tratterebbe realmente di una rimonta unica. Mai infatti negli ultimi venti campionati si è assistito a un tale sperperamento di vantaggio accumulato alla 28^ giornata. Il Milan gioca contro la statistica, a maggior ragione se si considera che l'unica volta in cui è andato in scena qualcosa di vagamente simile era il campionato 2011/12 e furono invece proprio i rossoneri (allenati giustappunto da Allegri) a subire la rimonta avversaria, nello specifico della Juventus di Conte. Quella è stata tra l'altro una circostanza decisamente particolare, con coinvolgimento di situazioni arbitrali sulle quali si è scatenato un putiferio totale (qualcuno potrebbe dire di non sapere di cosa si parla quando ci si riferisce al 'gol di Muntari'?), appunto lontana dalla norma. Che racconta di come, almeno fino a oggi, mai nessuna squadra in testa alla 28^ giornata di Serie A ha sprecato più di 4 punti di vantaggio.

Di seguito i distacchi tra prima e seconda di Serie A dopo 28 giornate, campionato per campionato, dal 2004/05 in poi.

2004/05 - JUVENTUS* e Milan 63 punti

2005/06 - JUVENTUS 73*, Milan 63

2006/07 - INTER 73, Roma 57

2007/08 - INTER 67, Roma 61

2008/09 - INTER 66, Juventus 59

2009/10 - INTER 59, Milan 58

2010/11 - MILAN 61, Inter 56

2011/12 - Milan 60, JUVENTUS 56

2012/13 - JUVENTUS 62, Napoli 53

2013/14 - JUVENTUS 75, Roma 64

2014/15 - JUVENTUS 67, Roma 53

2015/16 - JUVENTUS 64, Napoli 61

2016/17 - JUVENTUS 70, Roma 62

2017/18 - JUVENTUS 74, Napoli 70

2018/19 - JUVENTUS 75, Napoli 60

2019/20 - JUVENTUS 69, Lazio 65

2020/21 - INTER 68, Milan 59

2021/22 - MILAN 60, Inter 58

2022/23 - NAPOLI 71, Lazio 55

2023/24 - INTER 75, Milan 59

2024/25 - Inter 61, NAPOLI 60

* vittoria revocata ex post