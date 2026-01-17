Allegri getta acqua sul caso Fabregas: "Allenatore giovane, avrà una carriera molto buona"

Mister Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa in vista della gara contro il Lecce, ha detto la sua anche su mister Cesc Fabregas dopo averlo battuto tra le polemiche a Como. Questo il commento del tecnico del Milan:

"La fortuna è una componente della vita, più la andiamo a cercare meglio è. Se Fabregas ha detto che rigiocando la partita con noi 8 volte su 10 il Como la vincerebbe, credo sia un po’ una mancanza di rispetto per quelli che lavorano al Milan, perché stiamo facendo discreti risultati. Questa squadra ha l’umiltà di capire i propri limiti e di lavorarci. Fabregas è un allenatore giovane, avrà una carriera molto buona davanti. Poi difficile dire se, se avessi fatto, se la rigiochiamo: difficile dirlo. C’è stata una partita, due interpretazioni diverse e noi abbiamo fatto tre gol con tre tiri in porta, però tre gol, difendendo bene soprattutto nel secondo tempo”.

