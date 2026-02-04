Svizzero di Setubal, un mancino tuttofare per Grosso: Sassuolo, chi è Ulisses Garcia

La French connection di casa Sassuolo non ha portato solo il riscatto di Ismael Konè e il giovane Darryl Bakola. Alla corte di Fabio Grosso, nell’ambito degli affari con l’Olympique Marsiglia, è infatti arrivato anche Ulisses Garcia, nuova arma dei neroverdi in corsia.

La sua carriera. Nato ad Almada, città di 177 mila abitanti non lontana da Setubal, l’11 gennaio 1996, da genitori capoverdiani, è in realtà poi cresciuto in Svizzera, anche a livello calcistico. Formato nei vivai di Servette e Grasshopper (con cui ha esordito in prima squadra nel 2014), nel 2016 si è trasferito al Werder Brema con cui ha giocato sia in prima squadra che nella riserve. Nel gennaio 2018 è passato in prestito all’1. FC Norimberga. Dal luglio 2018 al 2024 è stato uno dei punti fermi dello Young Boys di Berna, totalizzando 195 presenze tra campionato e coppe e disputando 15 partite di Champions League. Con lo Young Boys ha vinto 4 campionati svizzeri di fila (dal 2018 al 2022) e una Coppa di Svizzera. Nel gennaio 2024 ha firmato per l’Olympique Marsiglia; con l’OM ha collezionato 42 presenze e 2 gol in campionato, più 2 presenze in Champions League. In nazionale maggiore svizzera ha esordito nel settembre 2021 e conta 11 presenze.

Le caratteristiche tecniche. Ulisses Garcia è un terzino sinistro di piede mancino ma molto versatile: può agire anche come braccetto in una difesa a tre, oltre che come esterno a tutta fascia, ma in Germania è stato impiegato anche come interno di centrocampo. È dotato di buona struttura fisica (185 cm e 78 kg). Forte nei contrasti, ha molta esperienza e una buona capacità di alternare la fase di spinta a quella di non possesso.