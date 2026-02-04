Il caso dell'Inter è diverso dagli altri 4. E le parole di Marotta possono aver avuto un peso

La domanda che tanti si staranno facendo è la seguente: perché l'Inter avrà il divieto di fare trasferte fino al 23 marzo e Roma, Lazio, Fiorentina e Napoli fino al termine della stagione? Secondo quanto riportato da gazzetta.it, la differenza sta nel fatto che il 18 e il 25 gennaio, lungo l'autostrada A1, tantissimi tifosi incappucciati hanno bloccato la viabilità e creato panico, danneggiando vetture. C'è inoltre la premeditazione che aggrava quanto accaduto.

Quello che invece è successo a Cremona è avvenuto sotto stretta vigilanza all'interno dello Zini ed è stato frutto dell'iniziativa di un singolo. La rosea evidenzia come sia stato insolito il fatto che abbia deciso di intervenire Piantedosi e non, come sempre in passato, solo il Giudice Sportivo, che oggi farà arrivare una multa al club di Viale della Liberazione.

Infine, l'immediata condanna da parte del presidente dell'Inter Giuseppe Marotta potrebbe aver inciso. La collaborazione, assente invece negli altri quattro casi, ha certamente fatto piacere al Governo: "Nel momento in cui saranno identificati tutti i responsabili, l’Inter provvederà ad esercitare la clausola di gradimento per impedire il loro ingresso a San Siro. Inoltre procederà nei loro confronti davanti all’autorità giudiziaria", ha dichiarato lunedì il numero uno della società nerazzurra.