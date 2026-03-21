La Juventus è soprattutto Conceicao: 1-0 al 45', decide Yildiz, ma il Sassuolo è vivo

Segui qui la diretta di Juventus-Sassuolo su TMW

La Juventus chiude il primo tempo in vantaggio contro il Sassuolo: decide fino a qui la rete siglata da Yildiz al 14'. L'assist è arrivato da Conceicao, che fino a qui è stato l'unico parso in grado di alzare i ritmi altrimenti fin troppo blandi per i bianconeri, che pure hanno fatto la partita. Senza però chiuderla, difatti la squadra di Grosso ha avuto le sue chance per pareggiare ed è pienamente in partita.

Yildiz la sblocca subito, assist di Conceicao

La Juventus bussa subito: Locatelli di testa impegna Muric, su corner. La partenza del Sassuolo è orgogliosa, nonostante i tanti assenti fra infortuni e pertosse, ma i bianconeri sanno far male. Al 14' direttamente da un rinvio di Perin nasce il vantaggio bianconero: Conceicao raccoglie il suo lancio lungo, punta Garcia e serve Yildiz che fa 1-0.

Pinamonti sbaglia l'1-1

Dopo la rete segnatala Juventus sembra in controllo del match. Locatelli è al centro di ogni azione ed è lui a pescare il colpo di testa di McKennie, che però non centra i pali. Il Sassuolo ha la sua grande chance per pareggiare: calcio d'angolo sul quale Idzes fa la sponda per Pinamonti, che sul secondo palo non ha la prontezza di ribadire in rete e manda alto da due passi, di testa.

Kalulu fallisce il 2-0

L'occasione mancata da Pinamonti è il segnale che, pur senza fare nulla di eccezionale, il Sassuolo è ancora in partita, anche per l'incapacità della Juventus in questa fase di accelerare il ritmo. Per farlo serve ancora Conceicao, che salta netto Vranckx e serve Kalulu, che con il piatto del piede manca l'appuntamento con il 2-0. Altra possibilità per Conceicao nel finale, che in area viene murato.