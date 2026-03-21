Il Milan ha trovato in Pavlovic un goleador. Solo un centrale fin qui ha fatto più gol

Strahinja Pavlovic sta diventando sempre più protagonista col suo Milan. Quello contro il Torino è il quarto centro in questo campionato e certamente il più bello tra tutte le reti segnate in questi due anni.

Il serbo, arrivato con grandi referenze da Salisburgo nell'estate del 2024, ha sofferto nella sua prima stagione, dove il Milan ha fatto fatica a trovare un equilibrio e dove la difesa è stata spesso esposta a figuracce. Il resto lo ha fatto una stagione nel complesso negativa, chiusa con un 8° posto che ha escluso il Diavolo dalle coppe. Chi lo ha conosciuto bene ci scommetteva ad occhi chiusi, perché a Pavlovic non mancava quasi nulla: velocità, forza fisica, cattiveria agonistica. E grande velocità nell'adattarsi in un contesto nuovo. Unica avvertenza: dargli tempo, considerare il primo anno di Serie A come un apprendistato per imparare i meccanismi tattici del nostro torneo e imparare a difendere meglio. I progressi si stanno vedendo in questa stagione.

In merito, Massimiliano Allegri ha dichiarato: "Questo è un gruppo che ascolta molto e il miglioramento dei singoli ci permette di fare meglio. Pavlovic è cresciuto molto nell'ultimo periodo, sia tecnicamente che difensivamente che nei tempi di gioco".

Impressionante il suo contributo sotto porta: 4 gol segnati, solo il genoano Leo Ostigard (5 reti) ha fin qui fatto meglio fra i difensori centrali. Considerando anche l'anno scorso sono 6 le reti in rossonero, che lo portano sul podio dei migliori marcatori del Milan nel rapporto presenze/reti, considerando solamente coloro che hanno almeno 50 gettoni: la media del serbo è di 0.9 (6 gol in 65 partite). Meglio solo Theo Hernandez e Aldo Maldera, entrambi a 0.13