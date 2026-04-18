Allegri incorona Chivu: "Ottimo lavoro, complimenti per aver vinto lo scudetto al primo anno"

Il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa del prossimo mercato partendo dalle questioni legate a Lewandowski e Goretzka: "Al mercato ci pensa la società - ha commentato il mister rossonero - io do delle indicazioni sulle caratteristiche dei giocatori. Do delle direttive sulla costruzione delle squadre. Io credo che il Milan abbia un'ottima rosa, sono molto contento. Ma ora puntiamo le energie su domani a Verona".

La battuta di Chivu ti ha dato fastidio?

"Devo fare i complimenti a Chivu, ha fatto un ottimo lavoro ed è vicino all'obiettivo: vincere lo Scudetto al primo anno è motivo d'orgoglio".

Oggi le società vogliono la Champions più che lo Scudetto...

"Dipende dalla situazione e dal contesto. È normale che l'Inter avesse l'obiettivo dello Scudetto, l'anno scorso l'ha perso per un punto. Noi, se dovessimo entrare in Champions, l'anno prossimo dovremmo alzare l'asticella per migliorare il posizionamento di quest'anno. Poi se sei in cima, non è che dici di lottare per un posto Champions: se sei la più forte devi dire che lotti per lo Scudetto. Per noi arrivare in Champions è un buon risultato, l'anno prossimo bisogna avere l'ambizione di migliorare il risultato di quest'anno".

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